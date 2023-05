QUI TORO, Out Radonjic. In dubbio Miranchuk e Linetty

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre l'assenza di Sanabria non sarà presente nemmeno, escluso sorprese, Radonjic e rischiano di saltare la gara, il trequartista russo Miranchuk e il centrocampista polacco Linetty. Come riportato da Toronews, i tre non avrebbero partecipato nemmeno all'allenamento a porte aperte di ieri mattina al Filadelfia. Il primo non parteciperà all'impegno in campionato per una lesione al retto femorale sinistro; il secondo è ancora in dubbio data la rottura del mignolo del piede per un pestone ricevuto contro il Monza; il terzo non si è visto in campo dopo il problema alla caviglia accusato mentre si stava scaldando per entrare contro il Verona nello scorso turno di campionato.