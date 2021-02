QUI SPEZIA, Nzola-Piccoli in gruppo: ok per Firenze

Reduci dalla vittoria casalinga contro il Milan e dal giorno di riposo concesso da mister Italiano, lo Spezia si è ritrovato questo pomeriggio sul terreno del "Comunale" di Follo, per iniziare a preparare la sfida alla Fiorentina, in programma venerdì a Firenze. Lavoro di scarico per i titolari della sfida di sabato, mentre il resto del gruppo ha svolto un riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni tattiche e partitelle. Ottime notizie dall'infermeria, con Nzola e Piccoli tornati a svolgere l'intera seduta con i compagni, mentre proseguono a passo spedito anche i recuperi di Ferrer, Farias e Terzi, con lo spagnolo al lavoro con il preparatore atletico Ivano Tito in vista dell'imminente reinserimento in gruppo, mentre il brasiliano ha svolto un allenamento personalizzato con incremento dell'intensità; carico graduale e progressivo tra palestra e campo per il capitano aquilotto. Al termine della seduta, l'ormai consueto ciclo di tamponi anti COVID-19. Domani in programma una nuova seduta pomeridiana.