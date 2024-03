QUI ROMA, Ripresa: scarico per chi ha giocato. Karsdorp...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'indomani della splendida vittoria contro il Brighton per 4-0, la Roma si è messa subito a lavoro per preparare la prossima sfida contro la Fiorentina. La seduta odierna d'allenamento ha visto il gruppo dividersi come di consueto in due gruppi: i titolari del match di ieri sera che hanno fatto lavoro di scarico e la restante parte che è scesa in campo. Rick Karsdorp continua serenamente a lavorare in gruppo.