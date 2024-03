QUI ROMA, L'allenamento odierno: Karsdorp a parte

Fonte: vocegiallorossa.it

La Roma - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - ha ripreso ad allenarsi quest'oggi in vista della sfida di giovedì, quando sfiderà il Brighton per gli ottavi di Europa League. Non hanno lavorato con il gruppo Rick Karsdorp, che si è allenato individualmente a causa del fastidio al ginocchio che ha riportato nei giorni scorsi, e Rasmus Kristensen, che ha riportato una lesione alla coscia sinistra. La squadra tornerà al centro sportivo domani per la seduta di rifinitura, in programma alle ore 15:00.