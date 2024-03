QUI ROMA, Il probabile undici di De Rossi: tutti confermati

Fonte: vocegiallorossa.it

La formazione della Roma non dovrebbe differire di molto da quella che ha iniziato la partita di giovedì contro il Brighton. In porta è confermato Mile Svilar, decisivo nelle ultime gare. Chi invece non ci sarà sicuramente è Rasmus Kristensen, che, oltre a essere squalificato, è rimasto vittima di un problema muscolare al flessore sinistro. Karsdorp, a sua volta fuori nelle ultime partite per un fastidio al ginocchio, è tornato ad allenarsi in gruppo in settimana, ma destra toccherà a Zeki Celik, autore di ottime prove contro Monza e soprattutto in Europa League. Il reparto difensivo sarà poi completato da Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Angelino, in vantaggio nel ballottaggio con Spinazzola. A centrocampo dovrebbero giocare Cristante, Paredes e Pellegrini, dato il loro momento magico; nessun dubbio davanti, con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nel tridente. Non saranno della partita, invece, Smalling e Renato Sanches, che hanno saltato la rifinitura e non sono al meglio.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.