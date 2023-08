QUI RAPID, Stadio verso il sold out: il punto

A due giorni da Rapid Vienna-Fiorentina, prosegue spedita la prevendita in casa austriaca. Per la sfida in programma giovedì alle ore 18.45, l'Allianz Stadium di Vienna si prepara al tutto esaurito. Il club biancoverde ha comunicato poche ore fa di essere vicino al superamento dei 20mila biglietti venduti sui 23.500 disponibili per le partite internazionali.

Ringraziando i propri tifosi per la vicinanza dimostrata in fase di prevendita, la società di Vienna ha anche reso noto che, vista l'assenza dei tifosi fiorentini a causa della squalifica imposta ai viola dalla Uefa, il settore di stadio riservato agli ospiti sarà utilizzato per i tifosi di casa. Giovedì sera si prospetta quindi un sold out esclusivamente biancoverde.