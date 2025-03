Qui Napoli, ripresi gli allenamenti. Confermate le tre assenze contro la Fiorentina

vedi letture

Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi da Antonio Conte dopo il pari ottenuto in extremis contro l’Inter. Nel mirino, con la corsa scudetto aperta più che mai, c'è la gara con la Fiorentina di domenica prossima alle 15 allo stadio "Maradona".

Come riporta Sky Sport l'infermeria rimane piena e non c'è nessuna novità per Conte che contro la squadra viola dovrà fare ancora a meno di David Neres, Pasquale Mazzocchi e Frank Anguissa. Il brasiliano e l’esterno, secondo le stime di Sky Sport, dovrebbero rientrare per la trasferta a Venezia. Per il centrocampista camerunese verrà fatto un tentativo per riaverlo in quella gara, altrimenti rientrerà dopo la sosta.