QUI NAPOLI, Pochi dubbi: davanti spazio al Cholito

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In casa Napoli Walter Mazzarri sembra aver chiaro l'undici da opporre alla Fiorentina. Per la semifinale di Supercoppa Italiana (fischio d'inizio ore 20 italiane) il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d'Africa. A sostituire il nigeriano ci penserà il grande ex Giovanni Simeone, protagonista anche ieri in conferenza stampa; accanto al Cholito, davanti, Politano e Kvaratskhelia, mentre in porta spazio a un altro ex come Pierluigi Gollini. Davanti a Gollo linea a quattro con Di Lorenzo, Rrhmani, Juan Jesus e Mario Rui.

Anche a centrocampo pochi dubbi per i quotidiani: Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport sono sicuri, il terzetto in mediana sarà formato da Cajuste, Lobotka e Zielinski.