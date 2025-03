Qui Napoli, McTominay sarà della partita. Confermato l'undici che ha pareggiato con l'Inter

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli per quanto riguarda la probabile formazione di Antonio Conte. Tutti gli occhi erano puntati su Scott McTominay che, come sottolineato ieri dal tecnico leccese in conferenza stampa, aveva accusato un sovraccarico muscolare. Lo scozzese sta meglio e ci sarà contro la Fiorentina. Accanto a lui in mediana ci saranno i due registi Lobotka e Gilmour mentre si accomoderà in panchina Billing. Sulla fascia destra agirà Politano, mentre sulla corsia mancina Spinazzola è favorito nel ballottaggio con Olivera.

La difesa a tre davanti a Meret sarà formata da Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo. Davanti confermata la coppia Lukaku-Raspadori. Insomma Conte dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha afforntato l'Inter sabato sera nello scontro scudetto.