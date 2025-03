Qui Napoli, le condizioni di Neres migliorano ma il brasiliano salterà la Fiorentina

Oggi il quotidiano La Repubblica (ed. Napoli) aggiorna sui tempi di recupero di David Neres, ormai fermo ai box da diverse settimane, al punto che Antonio Conte è stato costretto a cambiare modulo e tornare al 3-5-2. Secondo Repubblica, il brasiliano è sulla via del recupero e c'è già una data per il rientro in campo: la data cerchiata in rosso è il 16 marzo 2025, quando il Napoli giocherà in trasferta contro il Venezia. Nel frattempo, però, David Neres salta Napoli-Fiorentina di domenica prossima.