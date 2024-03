QUI MILAN, Oggi partitella con la Primavera verso i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta MilanNews, il Milan è sceso in campo a Milanello per l’allenamento odierno con il gruppo sempre ridotto a causa delle assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Inizio del lavoro in palestra dove la squadra, integrata dai ragazzi della Primavera, ha svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici tra i coni e gli ostacoli bassi.

Poi spazio a una serie di esercitazioni sul possesso palla e infine a una partitella a ranghi misti. Il programma di domani prevede un giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti è in programma per lunedì con una sessione pomeridiana.