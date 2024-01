QUI LECCE, D'Aversa ha tutti disponibili contro i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal sito ufficiale del Lecce, prossimo avversario in Serie A della Fiorentina, prosegue il lavoro dei giallorossi impegnati in una seduta di allenamento questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Tutti a disposizione del tecnico D’Aversa per preparare il prossimo impegno con la formazione di mister Vincenzo Italiano. Domani previsto un allenamento mattutino sempre all’Acaya.