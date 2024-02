QUI LAZIO, Prima dei viola il Toro: Rovella in dubbio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio antivigilia di recupero di Serie A. Prima del match di lunedì sera contro la Fiorentina infatti, i biancocelesti affronteranno giovedì il Torino nel recupero della 20esima giornata posticipato per la Supercoppa Italiana giocata a Riyad un mese fa. Maurizio Sarri spera di recuperare Nicolò Rovella, fermo per una fastidiosissima pubalgia e ancora in dubbio per la gara di giovedì contro il Torino in trasferta, recupero della 21esima giornata di Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime ore il tecnico toscano capirà se potrà avere a disposizione l’ex centrocampista del Monza per il Toro, mentre sembra alquanto più probabile che Rovella ci sia comunque al Franchi.