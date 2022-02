QUI LAZIO, In porta c'è Strakosha. Recupera Marusic

INDISCREZIONI DI FV VIOLA PARK, STAMATTINA BARONE A BAGNO A RIPOLI Intoppi per il Viola Park? Rallentamenti sulla tabella di marcia prevista per i lavori a causa dei parcheggi? Non è dato a sapersi: i cantieri intanto stanno procedendo speditamente, e stamattina il dg Joe Barone si è presentato a Bagno a Ripoli per un incontro... Intoppi per il Viola Park? Rallentamenti sulla tabella di marcia prevista per i lavori a causa dei parcheggi? Non è dato a sapersi: i cantieri intanto stanno procedendo speditamente, e stamattina il dg Joe Barone si è presentato a Bagno a Ripoli per un incontro... NOTIZIE DI FV AQUILANI, GRANDE VITTORIA, LUCCHESI ORA SI OPERERÀ Al termine del successo per 2-1 contro la Roma, ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani. Ecco le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di Firenzeviola.it: "Abbiamo battuto una squadra veramente forte, siamo contenti di questo... Al termine del successo per 2-1 contro la Roma, ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani. Ecco le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di Firenzeviola.it: "Abbiamo battuto una squadra veramente forte, siamo contenti di questo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 febbraio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi