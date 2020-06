QUI LAZIO, Correa è out: dal 1' Immobile-Caicedo

Allarme arancione per l'attacco della Lazio, che potrebbe diventare rosso domani mattina, quando Inzaghi capirà se avrà o meno a disposizione Correa. L'attaccante argentino, uscito affaticato nel secondo tempo contro l'Atalanta, ha iniziato il riscaldamento con i compagni nella rifinitura di questa sera, abbandonando però il campo subito. Rischia di lasciare il peso del reparto offensivo sulle sole spalle di Caicedo e Immobile, considerando le altre assenze dei due baby Adekanye e Raul Moro. Se non dovesse farcela, arriveranno a sette gli indisponili per la Fiorentina (domani ore 21.45). Rispetto a Bergamo, recupera soltanto Marusic, provato oggi a destra come alternativa a Lazzari, che ancora domani sarà titolare. Ai due giovani sopracitati - e a Leiva, Lulic e Luiz Felipe - si aggiunge anche Cataldi, fuori per una distorsione alla caviglia: il suo rientro è possibile martedì contro il Torino. L'altro punto interrogativo era su Radu, anche lui tornato acciaccato dalla trasferta di mercoledì. Il rumeno si è allenato ma non partirà dall'inizio: con Patric e Acerbi, spazio a Bastos sul centro sinistra. Per il resto stessi uomini visti contro l'Atalanta, con Parolo in cabina di regia. Lo riporta TMW.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Alia, Silva, Armini, Vavro, Radu, Marusic, Falbo, Lukaku, D. Anderson, A.Anderson. All.: Inzaghi.