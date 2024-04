QUI JUVENTUS, Chiesa ok, allarme rientrato. Milik a parte

Fonte: TMW

Allenamento mattutino per la Juventus a due giorni dal match contro la Fiorentina. Per Massimiliano Allegri arrivano buone notizie sul fronte Federico Chiesa: l'attaccante della Nazionale ha smaltito il leggero attacco influenzale e oggi ha lavorato regolarmente con i compagni di squadra. Non ha invece preso parte all'allenamento Arek Milik che si è allenato ancora a parte. Domani per la Juventus sarà vigilia della partita contro la Fiorentina e Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 14.