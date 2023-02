QUI JUVE, Dubbio Rabiot. Chiesa-Vlahovic dal 1'

"Juve, Pogba ancora out. Anche Rabiot a rischio per la Fiorentina" scrive Tuttosport. in vista di Juventus-Fiorentina, continuano i problemi a centrocampo per Max Allegri, che dovrà rinunciare all'infortunato Miretti. Ancora out Paul Pogba, rimasto a lavorare in palestra, anche l'altro francese, Adrien Rabiot, è a rischio: ieri non si è visto in campo ma la sensazione è che possa recuperare. Scelte comunque contate a centrocampo dopo l'infortunio di Miretti a Salerno ed i problemi fisici di Paredes, con il tecnico livornese che potrebbe anche schierare Enzo Barrenechea, gioiello della Next Gen che ha già debuttato in Champions. In avanti invece, con un Dusan Vlahovic ritrovato, Allegri potrebbe lanciare dal 1' minuto un altro grande ex dell'incontro, Federico Chiesa.