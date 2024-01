QUI INTER, Dumfries verso la panchina. Dubbi su Bastoni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvo clamorosi colpi di scena, per il terzino olandese Denzel Dumfries si prospetta la quarta panchina consecutiva per un agli adduttori rimediato al Maradona lo scorso 3 dicembre. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, sarà quindi Darmian ad agire sulla corsia di destra, ma occhio anche al nuovo arrivato Tajon Buchanan, che potrebbe fare il suo debutto proprio al Franchi. L’altro dubbio di formazione è legato a Bastoni, tornato a disposizione dopo un affaticamento in Supercoppa ma non ancora al 100%: se non sarà giudicato al meglio da Simone Inzaghi partirà dalla panchina, con De Vrij che dovrebbe completare il reparto composto da Pavard e Acerbi.