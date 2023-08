QUI GENOA, Malinovskyi oggi in città ma out coi viola

FirenzeViola.it

Ruslan Malinovskyi arriverà oggi a Genova. L'ucraino, che sarà un nuovo giocatore del Grifone, si trasferirà dal Marsiglia in Serie A e per lui si tratterà di un ritorno dopo la parentesi con l'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, gli intermediari e gli agenti che curano l'operazione si incontreranno oggi per definire gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco. Attese le visite mediche. L'ucraino sarà dunque out per il match di domani sera contro la Fiorentina.