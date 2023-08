QUI GENOA, Escluse lesioni per Bani. Biraschi...

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il successo in Coppa Italia contro il Modena, la squadra di Gilardino è completamente proiettata alla gara d'esordio contro la Fiorentina al "Ferraris". Intanto arrivano buone notizie per Alberto Gilardino. Ad inizio settimana, Mattia Bani è stato sottoposto agli esami clinici del caso che hanno escluso lesioni. Il difensore rossoblu, che oggi è in campo, dovrà smaltire il risentimento muscolare accusato nel riscaldamento del match di venerdì sera. L'allenatore proverà un recupero del giocatore le cui condizioni e gli eventuali miglioramenti verranno costantemente monitorati dallo staff tecnico e da quello medico.

In difesa c'è anche da registrare i miglioramenti di Davide Biraschi, anche lui ai box per un problema fisico che sta cercando di superare al più presto. Tre giorni per cercare di avere un organico completo, specialmente in difesa, reparto che conta diverse assenze come aveva fatto notare in passato proprio il Gila. Che adesso punta ad avere più giocatori possibili a disposizione. L'avventura del Genoa in Serie A è pronta a ricominciare. Si parte sabato sera dalla Fiorentina.