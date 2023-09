QUI FROSINONE, L'ipotesi dell'undici anti-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alla vigilia di Frosinone-Fiorentina, un occhio anche agli ultimi preparativi in casa giallobù: stamani seduta d'allenamento in cui mister Di Francesco ha fugato gli ultimi dubbi di formazione. Difficile il recupero di quattro pedine importanti (Kalaj, Harroui, Gelli e l'ex viola Lirola, che oggi si sono allenati a parte). Su CiociariaOggi si ipotizza un undici con alcuni ballottaggi aperti, uno dei quali riguarda due ex giovanili Fiorentina come Caso e Baez. In porta spazio ancora a Turati, linea a quattro con Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza. A centrocampo certi di una maglia Mazzitelli e Barranechea. In attacco scontate le presenze di Cheddira e Soulè.