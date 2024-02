QUI EMPOLI, Caputo out. Un paio di dubbi per Nicola

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ciccio Caputo non ce la fa. Come scritto dal Tirreno, salvo clamorosi colpi di cena, il centravanti dell’Empoli non riuscirà a recuperare dall’infortunio alla caviglia e quindi sarà out dal match contro la Fiorentina. Al su posto, dunque, giocherà Cerri, supportato da Cambiaghi e Zurkowski. A centrocampo Nicola può sorridere per il recupero di Marin.

Il regista rumeno, tuttavia, dovrebbe lasciare il campo dal primo minuto a Grassi e Maleh che agiranno sulla mediana. A completare il reparto Gyasi a destra e Cacace a sinistra. L’altro dubbio riguarda la linea difensiva perché da un lato Walukiewicz è tornato a disposizione dopo la squalifica, dall’altro la buona prestazione offerta dal sostituto Bereszynski con la Salernitana potrebbe far decidere a Nicola di dare un turno di riposo a uno tra Ismajli e Luperto.