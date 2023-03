QUI CREMONESE, La probabile formazione contro i viola

Si giocherà domenica pomeriggio 12 marzo alle 15 allo Stadio Zini la partita fra Cremonese e Fiorentina, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Il portale CuoreGrigiorosso ha provato a ipotizzare il probabile undici della squadra si casa, che dopo due gare col 3-4-3 potrebbe pensare di tornare al 3-5-2. In tal caso, Carnesecchi in porta, difesa con Ferrari, Bianchetti e Vasquez; a centrocampo Meité davanti alla difesa, Benassi e Pickel mezzali, Sernicola sulla fascia destra e Valeri a sinistra. Ma occhio all’ipotesi Meité mezzala, Pickel in panchina e Castagnetti in cabina di regia. In attacco Okereke sicuro del posto, vicino a lui dubbio 50-50% Tsadjout-Dessers.