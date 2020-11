QUI BENEVENTO, Oggi doppia seduta all'Imbriani

Il Benevento prepara il lunch match di domenica prossima con la Fiorentina. Quest’oggi, doppia seduta di allenamento al “ C. Imbriani”: al mattino la squadra è stata divisa in due gruppi che alternativamente hanno lavorato tra palestra e campo con esercitazioni di forza e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, situazioni tecnico-tattiche e partita finale. I giallorossi si ritroveranno domani per una sessione mattutina.