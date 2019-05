PRES.BOLOGNA, Un sogno vincere a San Siro

EX VIOLA ILICIC, PIACE ALLA ROMA MA L'ATALANTA VUOLE 50 MILIONI La stagione dell'Atalanta è straordinaria e il merito è anche di Josip Ilicic, protagonista indiscusso sia in campionato, nella corsa Champions, che in Coppa Italia, in cui ha contribuito segnando ad eliminare la sua ex Fiorentina in... La stagione dell'Atalanta è straordinaria e il merito è anche di Josip Ilicic, protagonista indiscusso sia in campionato, nella corsa Champions, che in Coppa Italia, in cui ha contribuito segnando ad eliminare la sua ex Fiorentina in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 1 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi