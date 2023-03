PRES.LECCE, Qualche elemento in attacco non è al top

Momento negativo in casa Lecce, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. I giallorossi sono reduci da tre sconfitte consecutive, di cui l'ultima ieri al Via del Mare contro il Torino. Domenica i salentini saranno al Franchi, ospiti della Fiorentina e a commentare la sconfitta ed il momento dei giallorossi ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia ci ha pensato il presidente Sticchi Damiani: “Dispiace sempre uscire sconfitti dal campo, per la squadra e soprattutto per il nostro pubblico straordinario che ha fatto sentire tutto il suo calore dall’inizio alla fine della gara, ma ai ragazzi non posso davvero rimproverare niente. Hanno dato tutti il massimo di quello che avevano con tutte le forze. Hanno lottato con il cuore dall’inizio alla fine. Qualche elemento non è al top della forma, specialmente quelli davanti. La squadra va comunque incoraggiata ed applaudita per l’impegno che ci mette sempre, per la voglia di farcela”.