PRES. LECCE, Il 3-2 alla Viola un'emozione fortissima

Fonte: pianetalecce.it

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, sulla vittoria di venerdì sera contro la Fiorentina: "Il gol del 3-2 è stata una emozione fortissima ma sono stato un attimo più prudente perché la partita contro il Milan mi ha traumatizzato: guardavo solo l'arbitro".

Ci spiega l'operazione di Strefezza al Como?

"Non è un'operazione fatta perché il club aveva bisogno di soldi. L'unica operazione per equilibrare il bilancio era la cessione di Hjulmand. A gennaio eravamo strutturati, il capitolo Strefezza è un'altra questione. Lui, per una serie di ragioni, non era sicuro di essere protagonista assoluto. Ci sono Banda e Almqvist che oggi sono più appropriati al nostro modello tattico. Finalmente l'altro giorno abbiamo rivisto insieme Banda e Almqvist, apprezzandone i risultati.