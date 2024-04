PLZEN, In campionato pareggia con il Karvina

FirenzeViola.it

Il Vktoria Plzen che giovedì ospiterà i viola per l'andata dei quarti di finale di Conference ha giocato oggi la gara di campionato in casa del Karvina e potrà dunque recuperare le forze un giorno in più della Fiorentina (che dovrà affrontare anche il rientro da Torino prima e il viaggio per la Repubblica Ceca mercoledì). Il Plzen ha pareggiato per 0-0 con la penultima in classifica. I cechi, già terzi, salgono a 55 punti, momentaneamente a -10 dallo Slavia secondo e a +15 dall'Ostrava quarto, entrambi infatti devono ancora giocare.