PEREIRA(SKY), Fiorentina squadra molto difficile

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno del Monza, Pedro Pereira, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Monza-Fiorentina, ha parlato così in vista del match contro i viola: "Abbiamo preparato la partita nella maniera migliore, dopo la settimana trascorsa siamo pronti ad affrontare una squadra molto difficile come la Fiorentina".

Ci racconta il suo nuovo ruolo nelle gerarchie del Monza?

"Per me non è cambiato niente, qui tutti contano, chi è rimasto è perché l'ha voluto il mister. Diamo tutti il massimo e so che sono tutti pronti a scendere in campo, sia dal primo che subentrando".