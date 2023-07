PECCHIA, Belle risposte in un cs di altissima qualità

FirenzeViola.it

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, al termine dell'amichevole disputata stasera al Viola Park contro la Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni al sito ufficiale dei ducali. Queste le sue parole: “Sono contento, oggi finiamo una prima parte del ritiro. E a parte qualcuno tutti hanno chiuso senza grossi problemi questa prima parte. Belle risposte, in un ambiente bellissimo, un centro sportivo di altissima qualità e per noi è stato veramente molto allenante, sono contento. Ora abbiamo bisogno di qualche giorno di recupero.

Si riparte con la stessa filosofia “tutti dentro”? Assolutamente, tutti dentro. Al di là del fatto che adesso non sono tutti in grado di portare a termine i 90 minuti, per alcuni dovevamo gestire il minutaggio, per alcuni 20 minuti, per altri 30. Tutti devono sentirsi dentro, tutti devono migliorare la loro condizione, perché, al di là del momento contingente, ci servirà per tutta la stagione. Le avversarie in amichevole sono state scelte mirate, proprio per voler creare questi tipi di partita con squadre di spessore e per noi è molto più allenante questo. Ne avremo altre con Bochum e Sassuolo, questo ci servirà per affrontare un campionato che non si sa quando parte”.