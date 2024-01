PAVARD, Adesso testa solo alla gara contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Carettere e spirito di squadra. Felicissimo per il trofeo, orgoglioso di questo gruppo e grazie alla tifoseria per l’affetto". Il mix perfetto secondo Benjamin Pavard, che sul suo profilo Instagramha voluto ancora festeggiare il memorabile trionfo di ieri in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il primo trofeo stagionale in maglia nerazzurra per l'ex Bayern Monaco, che però pone l'accento sul prossimo crocevia di campionato contro la Fiorentina al "Franchi". Per inseguire il sogno della seconda stella: "Adesso testa al lavoro per le nostre prossime sfide. Forza Inter Sempre".