PATRIC, Ecco perché non ho guardato il rigore di Immobile

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa per la Lazio oggi non si è presentato Maurizio Sarri ma il difensore Patric, in campo lunedì contro la Fiorentina. Proprio in riferimento a quella gara spiega perché non ha guardato il rigore di Immobile girandosi invece verso la tribuna:

"Io sono uno molto passionale, certe volte faccio cose che non mi appartengono. Quando mi rivedo mi vergogno anche. Quindi non lo so perché l'ho fatto, ma è stata una reazione spontanea. È stato bellissimo vedere la gente esplodere al momento del gol". la risposta.