PASTORE, Non mi hanno fatto presentare a Mourinho

Javier Pastore è destinato a lasciare la Roma in questa finestra di mercato e ai microfoni della trasmissione "Tiempo de Juego", il Flaco ha così parlato del suo futuro: “Non ho avuto incontri con il mister José Mourinho, il club vorrebbe cedermi. Non mi hanno fatto presentare, né allenarmi in modo da far capire al tecnico se poteva puntare su di me oppure no. Mi sto allenando a parte con un gruppo di venti giocatori che la Roma vuole vendere o dare in prestito. Aspettiamo fino alla fine del mercato per vedere quello che succederà.

Non ho nulla di concreto, è molto difficile muoversi ora visti i problemi economici legati al COVID-19. Inoltre nonostante avessi recuperato dall’infortunio, negli ultimi quattro mesi della stagione passata il club non mi ha praticamente fatto mai giocare e questo ha complicato la possibilità di trovare soluzioni perché nessuno mi vede giocare da quasi un anno. Sto cercando qualcosa in modo da liberare il club dall’ingaggio del mio contratto, ma per ora nulla di concreto“.