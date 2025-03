Panathinaikos, le parole di Tete: "Loro hanno pareggiato su nostri errori. Che bello aver segnato il gol vittoria"

Al termin del match tra Panathinaikos e Fiorentina vinto dai greci per 3-2, l'autore del gol vittoria per i biancoverdi Tete ha parlato ai microfoni di Cosmote Tv. Queste le sue dichiarazioni: "Questo è il risultato del nostro duro lavoro. Ci siamo schierati per la partita sapendo che avremmo affrontato un avversario ostico. Abbiamo preso un vantaggio di 2-0, ma loro hanno pareggiato grazie ai nostri errori. Sono molto contento di aver segnato il gol della vittoria".