Panathinaikos, Arao: "Non dobbiamo perdere la testa. Grande vittoria e buon primo passo"

Il centrocampista del Panathinaikos Willian Arao ha parlato nel post partita. Queste le sue parole sulla vittoria contro la Fiorentina riportate dal portale greco PaoPantou.gr: "Abbiamo iniziato molto bene. La partita non era facile. Durante la stagione abbiamo "perso la testa", la concentrazione in più di un'occasione. Siamo stati in difficoltà per 4-5 minuti durante la partita e questo è stato sufficiente per fargli pareggiare. Poi siamo riusciti a tornare indietro. È stata una grande vittoria ed è stato un buon primo passo".