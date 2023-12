PALLADINO, Fiorentina grande squadra ma siamo pronti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Monza-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Le scelte come dico sempre sono in base a quanto vedo nella settimana, all'impegno e all'intensità che mettono i ragazzi. Abbiamo avuto qualche defezione, tra influenzati e chi ha avuto fastidi o acciacchi tipo Carboni e Colombo, che ha avuto un problema alla caviglia. Per fortuna ho comunque recuperato tutti almeno per la panchina, siamo pronti alla prestazione".

Stasera misurate le vostre ambizioni di Europa?

"La passata stagione è irripetibile, un anno unico e fantastico. In questo è più difficile ma stiamo facendo un ottimo percorso e la classifica è buona. Non abbiamo mai perso scontri diretti e siamo contenti, ci manca una prestazione contro una grande squadra, e la Fiorentina lo è, sia per giocatori che società è molto forte e proveremo a metterla in difficoltà".