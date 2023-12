PALLADINO, Errori tecnici non da noi. Viola molto forte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, in conferenza stampa ha parlato così della gara contro la Fiorentina: “Bisogna fare i complimenti alla Fiorentina, perché è una squadra forte, una squadra organizzata e di grandi valori tecnici e fisici. Ci hanno messo in difficoltà. Noi non siamo stati bravi tecnicamente, commettendo tanti errori, cosa che non facciamo di solito. Nonostante questo abbiamo avuto anche l’opportunità di pareggiare ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo la Fiorentina ha spezzettato molto il gioco, non abbiamo giocato molto. C’è rammarico perché siamo andati sotto per l’ennesima volta. Dispiace per l’errore del nostro grande portierone, ma ci ha salvato tante volte. Bisogna reagire subito”.

Sulle numerose assenze: “È stata una settimana molto complicata, perché ho avuto molte assenze. Speriamo che non accada più. Al di là di questo potevamo fare meglio, nel gioco, nei duelli, non siamo riusciti a vincere un duello offensivo, perché loro erano molto strutturati. Bisogna accettare il verdetto e fare i complimenti agli avversari".

Sulla gara di stasera: “I ragazzi hanno dato il massimo, l’ho detto anche a Galliani e anche lui lo riconosce. Abbiamo sbagliato a livello tecnico, eravamo molto lunghi, abbiamo giocato tanto da dietro, abbiamo fatto un passo indietro sotto questo punto di vista. Dovremo lavorare in settimana per preparare la gara contro il Napoli nel migliore dei modi. La voglia c’è sempre. Tutti danno sempre il massimo. L’atteggiamento è sempre giusto. Escono dal campo sudati, su questo non posso rimproverare i ragazzi. Abbiamo fatto soltanto un passo indietro a livello tecnico. Vanno accettate anche questo tipo di partite, siamo riusciti a restare in partita, serviva un guizzo che però non è arrivato. La Fiorentina ha messo dentro forze fresche e giocatori molto forti, quindi è merito anche loro se non siamo riusciti a pareggiare”.