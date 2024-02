ORSOLINI, Che atmosfera. Viviamo per serate così

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Orsolini ha parlato a caldo dopo la partita vinta contro la Fiorentina a DAZN: "Il nostro è un poliamore, è un amore generale perché anche prima della partita hanno illuminato tutto lo stadio e io una cosa del genere non me la ricordo. Atmosfera pazzesca, viviamo per serate come questa. Sono basito. In panchina facciamo un casino della madonna... Ci piace incitare i ragazzi che stanno finendo la partita, bisogna dare tutti qualcosa in più e anche in panchina si vuol far vedere che si partecipa.

Devo essere onesto, sto abbastanza bene e non ho capito cosa è successo ma poco importa. L'importante era portare a casa i tre punti e dimostrare quello che vogliamo diventare. A fine partita mi son detto che ho fatto una figuraccia sul gol.. Ho fatto una corsa a vuoto ma spero che abbiano apprezzato. Giocare di mercoledì? È sicuramente bello, spezza la settimana".