NDRECKA, Bravi a fermare Moro: ci hanno sorpreso

Il giocatore della Lazio Angelo Ndrecka ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita di Fiorentina-Lazio ai microfoni di Sportitalia: "Nel primo tempo ci hanno sorpreso, sono stati bravi. Felici del nostro secondo tempo, peccato perché non ce l'abbiamo fatta. Il problema era il pressing, perché loro riuscivano ad uscire facilmente. Raul Moro? E' fantastico, fa la differenza, meriterebbe di stare in prima squadra. Sono stati bravi i giocatori viola a ingabbiarlo, lo hanno chiuso molto bene. Il nostro obiettivo, in campionato, è la salvezza. Io sono uno dei più grandi in squadra e sta a noi caricarci le pressioni di questo finale di stagione per trascinare la squadra a raggiungere l'obiettivo".