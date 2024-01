NAPOLI, In ritiro fino a Ryiad. Giocatori infastiditi

FirenzeViola.it

Clima teso in casa Napoli: il Mattino riporta infatti della situazione all'interno del gruppo azzurro dopo il pesante ko col Torino - De Laurentiis ha costretto i giocatori dopo l'allenamento di ieri pomeriggio ad andare in ritiro in autobus, con partenza dal quartier generale di Castelvolturno poco dopo le 18. Il presidente non crede all'idea di sostituire il tecnico attuale con Fabio Cannavaro perché non vorrebbe un altro traghettatore e perché in Mazzarri vede un aziendalista, ovvero uno che rema nella sua stessa direzione, come è successo sulla questione del ritiro.

Il patron, come riportato da Il Mattino, ce li avrebbe spediti già domenica sera, ma non c'era posto nell'hotel di Pozzuoli, dato che le stanze si sono liberate ieri. Fino a sabato alle 13 rimarranno in albergo, nemmeno la notte e i timidi emissari dei calciatori sono riusciti a far cambiare idea al numero uno del club partenopeo.

I calciatori ingoiano amaro, visto che potranno rivedere le famiglie solamente il 24 gennaio, a meno che non escano già in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Non c'è il pericolo ammutinamento, ma i giocatori sono un po' infastidi e si limiteranno a obbedire.