NAPOLI, In attesa di Barak arriva Leander Dendoncker

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattativa lampo, per un acquisto di spessore per il centrocampo del Napoli. Leander Dendoncker sarà il colpo per la mediana che Aurelio De Laurentiis regalerà a Walter Mazzarri per la seconda parte della stagione. Dopo le prime indiscrezioni di poco fa arrivano delle conferme che non lasciano spazio a dubbi, visto che, come raccolto dalla redazione di TMW, il belga arriverà domani in Italia per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart con i campioni d'Italia, per poi firmare il suo contratto e mettersi a disposizione del tecnico di San Vincenzo.