NAPOLI, Gli agenti di Hamed Traoré in città per chiudere

Il Napoli è a un passo dal chiudere l'approdo di Hamed Traoré, centrocampista del Bournemouth, in prestito secco. L'ivoriano ha già detto di sì al trasferimento e lo stesso club inglese ha interesse a farlo giocare di più. Un colpo che probabilmente esclude l'arrivo di Lazar Samardzic, dopo i contatti di ieri e l'accordo con l'Udinese che sembrava in dirittura d'arrivo. Il padre aveva cercato di trattare delle condizioni differenti per quanto riguarda le commissioni dovute per il trasferimento, forte di un accordo che appare già pronto con la Juventus.

I bianconeri però hanno intenzione di prenderlo alla fine di questa stagione, invece di farlo sin da subito, a meno che non si apra a un prestito. Così Traoré è oramai a un passo dal tornare in Italia dopo dodici mesi in Premier League tutt'altro che sfavillanti. Gli agenti di Traore, dopo avere chiuso Dragusin al Tottenham, hanno preso un volo per Napoli per chiudere l'affare.