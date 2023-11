MUSAH, Fiducia nel gruppo: dobbiamo rimanere uniti

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni di SportMediaset è intervenuto, da Milanello, il centrocampista del Diavolo Yunus Musah che, vista la squalifica in Champions, sarà con ogni probabilità titolare contro la Viola. Le sue parole: "Abbiamo tanta fiducia nel gruppo. Sappiamo cosa siamo capaci di fare e non molliamo mai. A volte le cose non vanno come si vuole ma l'importante è crederci sempre e rimanere uniti. È quello che stiamo facendo".

Milan occasione della vita? "Un bel passo per me, fare questa strada e arrivare al Milan. Ho sempre sognato giocare per una delle migliori squadre del mondo e il Milan, che ha vinto tante Champions, lo è. Per me questo passo è importantissimo, l'ho voluto fare e sono felice di averlo fatto. Voglio provare a fare il mio meglio per aiutare questa squadra".