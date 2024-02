MOTTA, Rinnovo? Penso al campo: ora il Lecce poi l'ACF

Fonte: TMW

Il Bologna sarà impegnato domenica nella sfida del Dall'Ara contro il Lecce, ma nella conferenza stampa odierna per il tecnico Thiago Motta c'è stato ancora spazio per parlare - se pure brevemente - del futuro personale: "Il rinnovo di contratto? Un discorso interno, se ci saranno novità le saprete, ora campo e Lecce. Le parole di Fenucci sono motivo di orgoglio? Siamo concentrati su ogni singola partita, io e i miei ragazzi abbiamo il dovere e la responsabilità di pensare al campo e al Lecce, che è la prossima".

Ha parlato Fenucci, per la prima volta che è un sogno la massima competizione europea. Come la vede lei?

"Io vedo al campo, al Lecce, non riesco nemmeno a pensare alla Fiorentina, sarà una grande partita davanti al nostro pubblico, proveremo ad affrontarla al massimo come tutte le partite: il resto conta meno".