MOTTA, Ci è mancato il gol. I miei ragazzi sono uomini veri

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha commentato ai microfoni del sito ufficiale del club rossoblù la sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Una bella partita, giocata bene da entrambe. Complimenti a loro e noi continueremo per la nostra strada. Siamo tristi, non ci piace perdere, ma il nostro percorso prosegue, non ci fermeremo. Anzi aumentiamo la fiducia e la consapevolezza nelle nostre forze, i miei ragazzi sono uomini veri. Ci è mancato solo il gol, ma il calcio è anche questo".