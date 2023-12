MONZA, La Juve piomba su Colpani. Miretti in Brianza?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus piomba su Andrea Colpani, dopo i vari sondaggi avvenuti negli scorsi mesi. Lo racconta Tuttosport, che spiega come 'Il Flaco' sia da tempo nel mirino del club bianconero, sempre più convinto dall'ex Atalanta dopo il boom di questo inizio stagione. Colpani ha stregato anche la Juventus e, nonostante le parole di ieri di Adriano Galliani, che ha chiuso ad una cessione, il calciatore potrebbe partire. Nella manica dei bianconeri è presente un asso che fa gola al Monza: Fabio Miretti.

Il centrocampista di Allegri piace molto ai brianzoli, che già in estate avevano provato ad acquistarlo, ricevendo un no finale dalla Juventus. Come scrive il quotidiano, Giuntoli e Manna hanno provato a sondare il terreno con Galliani, ma per ora non sembra essere facile aprire spiragli, nonostante la carta Miretti. Ma se non in gennaio, in giugno la porta del Monza potrebbe aprirsi.