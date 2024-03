MILAN, Rossoneri a Firenze già venerdì 29: ecco i motivi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan - prossimo avversario della Fiorentina in campionato - si gode la sosta, l'ultima di questa stagione, e al netto dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali ricarica le pile in vista di un finale di stagione che si preannuncia infuoca tra caccia al secondo posto e fasi finali di Europa League. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, i rossoneri - che giocheranno a Firenze il sabato di Pasqua, 30 marzo alle ore 20.45 - partiranno alla volta della Toscana la sera prima della sfida, ovvero di venerdì. Questo per evitare problemi legati al traffico o al sovraffollamento dei trasporti, tipici di un weekend festivo come quello pasquale.