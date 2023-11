MILAN, Risonanza per Leao e Calabria. Nazionali out?

FirenzeViola.it

Il Milan esce con le ossa rotte dalla gara con il Lecce perché oltre a due punti preziosi per la classifica, perde Giroud che sarà squalificato ed ha due giocatori infortunati, Calabria e Leao. Pioli ha spiegato che si tratta di un risentimento ai flessori per entrambi. La pausa di campionato permetterebbe ai due giocatori di recuperare eventualmente per la gara con la Fiorentina ma entrambi sono stati convocati dalle rispettive nazionali.

Il Milan - come riporta Tuttomercatoweb - fa però sapere che prima di lasciare andare in Nazionale i due rossoneri domani effettueranno una risonanza per valutare l'entità degli infortuni. Se l'Italia è a caccia di punti per la qualificazione e Calabria tornerebbe in azzurro dopo un anno, il Portogallo invece si è già qualificato e l'assenza di Leao sarebbe indolore.