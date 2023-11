MILAN, Possibile convocazione per il quindicenne Camarda

Fonte: Sportmediaset

FirenzeViola.it

Sabato sera alle 20:45 la Fiorentina sarà impegnata nella sfida di San Siro contro il Milan. I rossoneri sono in emergenza in attacco vista la squalifica di Olivier Giroud e l'infortunio di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Sportmediaset nell'edizione di ieri del telegiornale sportivo, tra le possibili opzioni ci potrebbe essere anche la convocazione del quindicenne Francesco Camarda. Il talentuoso attaccante della primavera rossonera era già stato aggregato alla prima squadra per l'amichevole estiva contro il Trento disputata a Milanello.

In quell'occasione il giovanissimo bomber milanese subentrò a Colombo. Se Pioli decidesse di convocarlo per la sfida contro la Fiorentina Camarda potrebbe diventare, a 15 anni e 260 giorni, il più giovane esordiente nella storia della Serie A. Ad oggi il record appartiene a Wisdom Amey del Bologna che esordì a 15 anni e 274 giorni.