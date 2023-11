MILAN, Pioli sotto esame. Contro i viola serve la svolta

FirenzeViola.it

Tuttosport, oggi in edicola, analizza anche il difficile momento che sta vivendo il Milan. Tolta la vittoria di prestigio in Champions contro il PSG, l'ultimo mese dei rossoneri è stato un disastro. In campionato sono arrivati zero successi e due pareggi che hanno fatto scivolare il Diavolo al terzo posto in classifica, a 8 punti di distanza dall'Inter capolista.

Risultati che, sottolinea il quotidiano, hanno fatto finire sul banco degli imputati il tecnico Stefano Pioli, mai come oggi davvero sotto esame: le prime valutazioni fatte dalla dirigenza "non lo mettono in una posizione di immediato rischio" - si legge -, pur riferendo che si tratta di una fiducia a tempo. Tra due settimane, al rientro dalla sosta, servirà una svolta contro Fiorentina in campionato e Borussia Dortmund in Champions League. L'addio all'Europa che conta potrebbe spingere il Milan a nuovi ragionamenti sulla panchina.